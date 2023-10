Výlet za nekřesťanské peníze: Milan Peroutka vyrazil s partnerem za romantikou do Londýna

Milan Peroutka odletěl do Anglie. Foto: se souhlasem M. Peroutky

Na pár dní se zpěvák a herec rozhodnul vypnout a odjel do Anglie. Cílem jeho cesty se stal Londýn, kam vyrazil Peroutka nejen za památkami. „Na čtyři noci frnk a nekřesťanský peníze za letištní parkování,“ svěřil se Milan s tím, že první částkou, kterou za výlet dal, byla právě cena za parkovné. Po příletu do metropole si pak s partnerem užil jízdu nejstarším metrem na světě.

Pochlubil se místem, kde se nejraději stravují, nebo záběry z hotelu v samém srdci Londýna a s výhledem na Big Ben, kde ubytování vyjde na desetitisíce. Čas dvojice našla i na nákupy. „Kvůli představením jsem si nestihnul sbalit kufr a Domča mě zabalil jak na letní tábor. Takže jsem si hned první den koupil tenhle kabát a myslím, že v něm strávím celý podzim,“ prozradil zpěvák a pochlubil se fotkou v kožíšku.

Během romantického výletu pak vyrazili na muzikál Táta v sukni, inspirovaný legendární komedií, kterou Milan miluje, a nemohli si nechat ujít také koncert Madonny, která aktuálně odstartovala své velkolepé turné. Lístek na královnu popu se pohybuje v různých cenových relacích od 2 500 do 10 000 korun. „Člověk může celkem oprávněně postrádat na koncertě zpěv, ale když dělá vrcholově kariéru 40 let a za lístky dáte dobrovolně randál, asi to jednoduše dělá dobře,“ okomentoval to Milan. ■