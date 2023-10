„Hanba, nejsi muž, jak můžeš v noci spát?“ Lidé drsně hejtují Justina Timberlaka kvůli potratu Britney Spears

Justin Timberlake určitě v posledních dnech nemá lehké spaní. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zpěvák se oprávněně obával toho, co se objeví v knize memoárů „Žena ve mně“, kterou vydává Britney Spears. Kniha bude vydána 24. října, už teď ale vyšel úryvek, ve kterém zpěvačka hovoří o vztahu se slavným umělcem, který probíhal v letech 1999 - 2002 a během kterého dle svých slov otěhotněla. Justin ale prý dítě tehdy nechtěl, a tak tehdejší hudební ikona nakonec souhlasila s potratem.

„Justina jsem velmi milovala. Čekala jsem, že spolu jednou budeme mít rodinu. Takhle by se to stalo mnohem dříve, než jsem předpokládala. Ale Justin rozhodně nebyl z mého těhotenství šťastný. Řekl, že nejsme připraveni mít v našich životech dítě, protože jsme tak moc mladí,“ líčí v úryvku zpěvačka. „Jsem si jistá, že mě kvůli tomu lidé budou nenávidět, ale souhlasila jsem s tím, že miminko mít nebudeme. Nevím, jestli to bylo správné rozhodnutí. Kdyby to bylo jen na mně, nikdy bych to neudělala. Ale Justin si byl tak jistý, že nechce být otcem,“ napsala ve své knize.

A právě toto prohlášení spustilo lavinu nenávisti proti zpěvákovi, který má na svém profilu na sociální síti téměř 72 milionů fanoušků. Ač se sám k tvrzení Britney nevyjádřil, lidé mu začali psát komentáře pod jeho poslední příspěvek, ve kterém ohlašuje vydání prvního singlu kapely NSYNC po 23 letech a který je dva týdny starý.

„Vašemu dítěti by teď bylo kolem dvacítky,“ píše například jeden komentující. „Zničil jsi tu ubohou holku Britney,“ píše další. „Omlouvám se, ale ztratil jsem k vám veškerý respekt,“ píše třetí. A to jsou jen mírnější komenty. „Ty nejsi muž,“ nebo „hanba ti“ či „jak jsi mohl mluvit o jejím panenství na veřejnosti a pak ji donutit jít na potrat. Jak můžeš v noci spát?“ ptá se další, a jiní mu dokonce prorokují, že je to konec jeho kariéry. ■