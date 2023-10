Modelka neměla sex dva roky: Na sledující se nyní obrátila se zajímavou prosbou

Amber Johanssen Profimedia.cz

Amber Johanssen přísahá, že dva roky s nikým nespala. Prý jsou z ní muži paf, ale bojí se jí, protože je až příliš sexy. A tak se obrátila na fanoušky na Instagramu, aby jí pomohli, a to doslova.

Ačkoliv má na sociální síti přes půl milionu obdivovatelů, najít toho pravého se krásné Švédce zatím nedaří. „Můžu vám zavolat, až se budu cítit osamělá?“ oslovila nyní sledující.

Rajcovní post rozhodně nezůstal dlouho bez odezvy. V komentářích se strhla vlna nadšených nabídek. Nejeden sledující by takový telefonát uvítal.

„Dva roky jsem neměla sex, a dokonce ani rande. Nedržím celibát dobrovolně, nemůžu najít toho pravého. Ale sex drive mě neopouští, masturbuji denně,“ svěřila se.

Amber tvrdí, že se ji většina mužů bojí i oslovit. Naposledy, když se uvolila jít na rande, dotyčný ho na poslední chvíli zrušil. „Myslím, že ho vyděsila moje sláva a krása,“ nechala se slyšet.

Někteří muži už jí dokonce přiznali, že ji nemohou brát vážně, a styděli by se s ní něco mít. Na online seznamkách Amber ani nevěří, že je její profil pravý. A když už se zadaří, chtějí ji dostat jen do postele, místo aby se ji snažili poznat.

Amber se tím ale nenechává odradit. Momentálně hledá muže, který by byl opravdový gentleman. Doufá, že ho pozná v běžném životě, nikoliv online. A jak by měl podle ní vypadat? „Chci inteligentního, hodného, s dobrými způsoby, a aby nepůsobil lacině,“ popsala s tím, že je jí jasné, že to bude obtížné.

„Toužím zkrátka po někom normálním, kdo by mě bral takovou, jaká jsem. Nikdy to nevzdám,“ dodala na závěr povzbudivě, a nám nezbývá než Amber popřát hodně zdaru. ■