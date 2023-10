Diváci se bouří: Proč Ivana Srovnalová skoro zmizela ze seriálu Osada? Její představitelka promluvila

Pavla Beretová jako Ivana Srovnalová téměř zmizela ze seriálu Osada. Super.cz

Zároveň ale prozradila, proč se to stalo. "Ona ta moje postava šla do takové poporodní psychózy, takže kdyby tam byla víc, možná by to bylo i protivné. Ne, bylo to tak, že šlo hodně o termíny. Já jsem v létě točila Amerikánku s Viktorem Taušem. Tvůrci Osady si dopředu zjišťovali, kdo kdy může a v jakém rozsahu, a tomu se pak role přizpůsobily," vysvětlovala Pavla.

Beretová má aktuálně po premiéře hry Snowflakes v divadle Jatka 78 a čeká ji nové natáčení filmu Rok vdovy, jehož realizace se naštěstí posunula. Mladistvě vypadající Pavla má totiž ztvárnit ženu, vdovu s dospělou dceru. "Já jsem tu roli moc chtěla, ale připadala jsem si na ni hrozně mladá, zvlášť když jsem byla oslovena, když mi bylo čtyřiatřicet. Ten scénář byl psaný spíš pro padesátnici," vyprávěla.

K roli už aspoň trochu zestárla, přibylo jí pár vrásek a za pár dní oslaví čtyřicetiny. "S režisérkou Veronikou Liškovou jsme se smály tomu, že jsem jí tím natahováním dobře zestárla. Už jsem stará a čekalo to na mě," dodala Beretová.

A jak blížící se čtyřicítku herečka vnímá? "Cítila jsem přelom už ve třiatřiceti, tam se mi něco dělo a prožívala jsem to. A přiznám se, že teď to prožívám zase. Říkám si: Fakt už čtyřicet? Mám totiž pocit, že covid mi ukradl nějaké roky a nejsem připravená. Takže si myslím, že to určitě nějaký zlom je. Ale na druhou stranu se začínám těšit, jaké to je být ta čtyřicetiletá žena," doplnila Pavla, které prý kamarádky chystají velký mejdan k jubileu. ■