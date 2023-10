Dana Morávková a Petr Malásek slaví 27 let od svatby: Pár se pochlubil dojemnou archivní fotkou z obřadu

Dana Morávková a Petr Malásek slaví výročí. Herminapress

Malásek vytáhl z rodinného archivu fotografii z obřadu. Herečka oblékla ve svatební den krajkové šaty s dlouhým rukávem a místo závoje měla v drdolu úzkou stuhu. Tehdy jí bylo krásných 25 let. „Dnes v pravé poledne to bude 27 let. Jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo,“ vyznal se na sociální síti Petr Malásek.

Na veřejné vyznání lásky nezapomněla ani Dana Morávková. „Děkuji Ti za krásných společných 27 let. Děkuji za lásku, podporu a bezpečí. Miluji Tě,“ svěřila se herečka a přidala aktuální společnou fotografii z katedrály na Vyšehradě, kde se v roce 1996 brali. Morávková se s manželem seznámila při práci, rok po svatbě se jim narodil syn Petr. ■