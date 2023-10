Moderátorka Víkendové Snídaně líbala světovou hvězdu: Lesbickou scénu by si krásná Iveta z fleku zopakovala

Moderátorka Víkendové Snídaně Iveta Maurerová zaujala světovou hvězdu. Foto: se souhlasem I. Maurerové / Super.cz

„Poznaly jsme se v květnu ve Snídani, kde byla jako host. Já tam v tu dobu pracovala jako webařka, a tak jsem měla možnost se s ní seznámit. Zároveň jsem vytvářela fotky a videa pro sociální sítě Snídaně, které jsem jí následně poslala. LP mě pak oslovila, jestli bych si nechtěla zahrát v jejím novém videoklipu. Kývla jsem na to okamžitě, byla jsem neskutečně nadšená a moc si vážím toho, že právě já jsem mohla stát ve videoklipu písničky Dayglow po jejím boku,“ svěřila se Iveta pro Super.cz s tím, že i natáčení proběhlo na jedničku.

„LP je úžasný a výjimečný člověk se srdcem na správném místě. Doslova z ní jenom srší a září energie a má neskutečné charisma. Mé poděkování patří celému týmu na natáčení. Tolik laskavosti, ochoty a milých lidí, díky kterým jsem se po celou tu dobu mohla cítit opravdu jako princezna. Když mi řekli, že půjdu s LP na stage, tak jsem byla ze začátku šíleně nervózní a rozklepala jsem se, když jsem viděla tolik lidí před sebou. Pak už jsem si to jenom užívala,“ vysvětlila půvabná blondýnka s nadšením.

Na závěr klipu proběhla i líbací scéna, a to právě s LP. A ani tenhle pikantnější moment Ivetě žádný problém nedělal. „Ani nevím, proč by mi to mělo dělat nějak problém. Naopak. Jak už jsem říkala, LP je velice charismatická a přitažlivá, je moc krásná a na líbačku jsem se upřímně těšila. Bylo to moc příjemné a klidně bych si to zopakovala,“ vysvětlila s úsměvem.

Iveta je už nějakou dobu součástí týmu Víkendové Snídaně. Práce na televizních obrazovkách je pro ni splněný sen.

„Odmalička jsem chtěla pracovat na obrazovce TV Nova. To se mi splnilo a jsem za to neskutečně vděčná. Víkendová Snídaně je navíc můj vibe, je to pořad, kde je zábava, lifestyle, uvolněnost, máme volné ruce pro různé nápady, můžeme si s programem opravdu vyhrát. Navíc, já se do toho tak opřela, že jsem si začala v rámci naší rubriky ‚webařky‘ vymýšlet různé ‚zlobivé‘ vtípky na naše moderátory. Se všemi moderátory jsme si velmi sedli. Mně osobně se moc líbí, že je každá dvojice naprosto jiná a každá má něco do sebe. Důležité je, že je pro nás práce i zábavou. Takže, já si to ve Víkendové Snídani jenom užívám,“ dodala. ■