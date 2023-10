Odkopl ji jako kus hadru, teď kvůli ní roní slzy: Love Island opustila dívka, kterou pustil k vodě ex dcery Kateřiny Neumannové

Love Island opouští Petra. TV Nova

Předstíral, že chce pomoci kamarádovi Luovi v záchraně jeho vztahu s Adrianou tím, že si ji Lu nevybere do páru, aby ji vylekal, ale ve vile mu ji zachrání právě Lu. Dohoda byla taková, že Lu si do páru naopak vybere Petru, aby ani jeden z nich nemohl vypadnout. Nikdo netušil, že si Oliver otevírá dveře právě k Adrianě a v Love Islandu ji Luovi přebere přímo před očima. Petře a Luovi tak zůstaly jen oči pro pláč.

Petra z vily vypadla po volbě Venis, která musela jednu dívku poslat domů. U ohniště došlo k velkému dramatu. Jako první si měla svoji polovičku vybrat Natálie Kočendová. Ta místo Lua, který se rozhodl odstoupit ze soutěže, zvolila Adama, partnera Venis.

Byla to proto Venis, kdo zůstal u ohniště bez partnera a podle pravidel měla letět domů. Zachránilo ji to, že diváci ji a Adama v hlasování zvolili nejoblíbenějším párem. Díky tomu měla imunitu. Sama ale musela vybrat dívku, která soutěž opustí místo ní. Její volba nakonec padla na Petru.

"Nevím, jestli tady člověk může být v horší situaci, než je tahle, a to je vyřadit někoho domů z těchto super lidí. Nejhorší je, když musíte poslat domů kamarádku. Je to boží ženská, věřím tomu, kdyby tady byl správný chlap pro ni, tak by tady tvořila skvělý pár. Mám ji hrozně ráda. Je to Peťulka," řekla Venis.

Petra vyřazení čekala. "Jsem smířená, asi jsem i čekala, že ten den nastane. Mrzí mě, že opouštím tuhle partu skvělých lidí. Hrozně jsem si to tu s vámi užila a moc vám za to děkuju," dodala u ohniště. ■