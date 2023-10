Neslušné gesto pro fotografy si v 18 ještě možná může dovolit: Syn Romana Zacha se ukázal v nové podobě

Prokop Zach předvedl neslušné gesto pro fotografy. Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Je mu teprve osmnáct a má před maturitou. Syn oblíbeného herce Romana Zacha (50) ovšem profesně pořádně vystrkuje růžky. Po představení Láska z mládí v Divadle Bez zábradlí, kde si zahrál pod režijním vedením svého táty, se pustil do dalšího náročného úkolu.

Prokop Zach byl nejmladším z účastníků taneční soutěže Roztančené divadlo, kde spolu s taneční partnerkou Eliškou Stehnovou zastupoval již zmíněné Divadlo Bez zábradlí. Zkoušení společně s předpremiérovým stresem prý nebylo jednoduché. "A do toho ještě ta maturita. Ale čas jsem našel, i když jenom večer, hodně pozdě večer," prozradil na jevišti vinohradského divadla, kde finále Roztančeného divadla probíhalo.

Vystoupení svého bratra si nenechala ujít jeho sestra Agáta, která se už sama objevuje ve filmu, a to v krátkometrážním amatérském snímku Dovolená snů. O něco později dorazil i pyšný táta Roman Zach. A i když Prokop soutěž nevyhrál, jeho vystoupení si všichni užili. Evidentně i on sám, ačkoli při společném focení s taneční partnerkou jí trochu klackovitě udělal za hlavou neslušné gesto. A véčko to rozhodně nebylo. ■