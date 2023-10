Bodyguard Taylor Swift nechal v USA pohodlný život a přátele: Odletěl domů do Izraele bojovat za svou vlast

Zprávu zveřejnil novinář Eran Swisa z Israel Today, podle kterého se muž narodil v izraelském kibucu (bez bližšího upřesnění), dlouhodobě ale žil v USA. Není jasné, jak blízkým spolupracovníkem Taylor Swift byl.

„V USA jsem měl skvělý život. Získal jsem práci snů, kterou miluji, skvělé přátele, jež mohu nazvat rodinou, a velmi pohodlný život. Nemusel jsem se vracet... Ale nemůžu stát v pozadí, když jsou (izraelské) rodiny vyvražďované a ve svých domech upalované zaživa!!! Už kvůli tomu, že jsem Žid nebo že jsem Izraelec,“ cituje magazín Variety zmíněného Swisu.

„Zatímco jedna strana chrání miminka, děti a staré lidi, druhá je používá jako lidské štíty!!! Pro zvířata na celém světě by byla urážka je nazvat zvířaty, ale tohle nejsou lidi,“ uvedl na adresu Hamásu. „Nejenže jsem na straně Izraele, jsem přímo tady. Jsem na straně lidskosti. Nebuďte na špatné straně historie!! Nebuďte v pozadí a nemlčte... Buďte s Izraelem, s humanitou!“ vzkázal bodyguard.

Taylor Swift s bodyguardem (vpředu), který odletěl bojovat za Izrael.

“thanks so much for coming” ???? pic.twitter.com/0Vjld6hhoE