Šňupací tabák a soda jako kokain i jeho žena s mastnými vlasy a fleky v ksichtě: Manžel Sandry Novákové si užil zábavné natáčení

Režisér Vojtěch Moravec s manželkou Sandrou Novákovou si natáčení seriálu o drogách užili. Super.cz

"Máme alkohol a cigarety, tyhle legální věci jsem samozřejmě zkusil, ale dál bych to nerozebíral. Drogy jsou špatné, neužívejte je!" vyzval Vojta. Posléze ale přiznal, ale že na škole si stejně jako téměř všichni zkusil marihuanu. "Ale dokážu si představit, že mohou být některé drogy, právě ta marihuana, užitečné, když se dávkují podle lékařského doporučení," mínil.

Na natáčení se pochopitelně kokain, který hraje hlavní roli, nevyskytoval. "Na velké detaily šňupání to muselo mít krystalický charakter, tak to se používal nějaký mentolový šňupací tabák bez nikotinu. Na širší záběry to byla jedlá soda a na ty, kde se to nosí po kilech v igelitkách, to byla mouka. Radili jsme se s odborníky, kteří to někde viděli," prozradil s potutelným úsměvem režisér.

Dotkli jsme se i seriálové podoby jeho manželky Sandry Novákové (41), jež v seriálu, který uvede kanál Prima+, ztvárňuje jednu z hlavních rolí. A opravdu nevypadá hezky. "Hrozně mě bavila ta obrovská změna, protože ji všichni znáte jako tu nádhernou krasavici. A musím říct, že i ona si to užívala, že měla novou polohu a chodila s mastnými vlasy a fleky na ksichtu," smál se Vojta, který teď s manželkou natáčí v Chorvatsku projekt, v němž už bude Sandra opět za krásnou. ■