Madonna (65) šokuje na turné: Tanečnice nahoře bez, erotika i intimní osahávání. Zpěvačce už hrozí i pokuta 8,5 milionu

Madonna během Celebration Tour Foto: Profimedia.cz/Super.cz

Způsobit takový poprask hned v úvodu turné se jen tak někomu nepovede. To by ovšem nesměla být Madonna (65), aby opět něčím nešokovala. Pětašedesátiletá hudební legenda započala svou koncertní šňůru několika koncerty v Londýně a podle reakcí fanoušků si připravila velkolepou show. Slabší povahy by ovšem mohly mít problém s množstvím nahoty a lascivních scén, které jsou součástí Celebration Tour oslavujícího její čtyřicet let trvající kariéru.