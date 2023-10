Tereza Kerndlová znovu provokuje své fanoušky. Tentokrát v průsvitném body ukázala svůj sexy zadeček!

Tereza Kerndlová uchvátila fanoušky. Foto: archiv T. Kerndlové

Není to tak dávno, kdy Tereza Kerndlová oznámila, že až do roku 2025 končí s koncertováním. “Nejsem nemocná a album, které jsem slíbila, dokončuji. Co je pravým důvodem této delší pauzy si nechám sama se svým manželem pro sebe. Těším se na vás v roce 2025 a doufám, že to pochopíte,” napsala v dubnu. Fanoušci se ale nemusejí bát, že by zpěvačku neviděli vůbec. Čas od času se pochlubí střípky ze svého života nebo ukáže postavu, kterou má v sedmatřiceti letech luxusní.

Před pár dny sdílela fotografie, na kterých v průhledném body prosvítaly její vnady. Poté už zveřejňovala běžnější záležitosti jako třeba to, jak pečuje o svou pleť nebo o vlasy a také s fanoušky prostřednictvím snímku s dortíkem oslavila narozeniny. Teď ale sledující potěšila znovu. Na Instagram totiž umístila další fotku ze série snímků focených v černém body a tentokrát předvedla, že kousek je hodně sexy i zezadu. Díky tanga střihu totiž odhalila téměř celý svůj zadeček. A zatímco minule k fotografiím připsala, že za pár měsíců bude mít pro své fanoušky hezké překvapení, tentokrát nemusela kromě označení místa - španělské Estepony - přidávat nic a stejně svým sledujícím rozproudila krev v žilách. Tak uvidíme, co Tereza předvede příště. ■