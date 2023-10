Zorka Hejdová terčem kritiky kvůli vizáži: Hrůza a zákeřná šikana, dělají z ní maškaru, píší lidé nemilosrdně

Oblíbená moderátorka je terčem kritiky. Za vše může její celková vizáž. TV Nova

V bouřlivých diskuzích se po delší době řeší i samotná moderátorka Zorka Hejdová (33).

Terčem kritiky ovšem není její profese, ale celková vizáž. K poslednímu ohništi přišla v neonově zelených šatech, které divákům nevadí, avšak ve spojení se zajímavým a až příliš precizním účesem si nemohli odpustit kousavé poznámky.

„Ze Zory mají vizážisté vyloženě p*del. Moc povedený,“ napsala ironicky jedna z divaček, se kterou spousta dalších souhlasí. „Tým kolem ní musí být chytře zákeřný. Tohle je tak sofistikovaná šikana. Určitě se předhání, kdo z ní udělá nejlepší maškaru. A ona je tak poslušná, že nejen drží, ale vleze takhle vyparáděná i před kameru,“ dodala fanynka Love Islandu.

„Kdo Zorce vymýšlel účes? To je největší hrůza, co kdy měla na hlavě. Vůbec to k ní nejde,“ podotkl nevěřícně další kritik. „Vypadá jako Zvonilka nebo něco jako ananas. Zorku mám moc ráda, ale ty outfity a vizáž jsou někdy příliš,“ dodala divačka. ■