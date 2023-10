Lucie Bílá předvedla v přiléhavém modelu luxusní figuru: Hubne a už tři měsíce nejí žádné cukry

Lucie Bílá předvedla v přiléhavém modelu luxusní figuru. Super.cz

„Já jsem se rozloučila s cukrem, ani to nijak nebolelo, ale tmavou čokoládu ke kávě, to si dám ráda, ale jinak sladkému neholduji,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která se stala jednou z kmoter nové knihy cukráře Josefa Maršálka. Tmavou čokoládu na místě ochutnala, ale byla to spíš výjimka.

„Čeká mě velká sezóna, nejenže mě čekala premiéra, která už je za námi, ale také velký koncert ve Státní opeře. Čekalo mě natáčení videoklipů a čeká mě vánoční turné a na to potřebujete nejen dobře vypadat, ale i mít energii. A ten cukr energii nedává, kdyžtak na chvilku, takže jsem mu zamávala a je mi dobře,“ prozradila Lucie Bílá, která dorazila na akci ve světlých šatech.

V obepnutém modelu předvedla zpěvačka svou luxusní figuru, nad kterou všichni žasli.

„Kafe se nevzdám, jsou věci, které miluji, jako chleba, nebo obyčejná voda a určitě dobré kafe,“ prozradila nám zpěvačka, která se už také těší na letošní anketu Český slavík.

Zda to dopadne i letos, si netroufá ani hádat. „To nikdy nemůžete vědět, někdy je to překvapení, na slavičí večer se těším, protože mám nádherné šaty, těším se, že se potkám s kamarády a budu fandit,“ prozradila Lucie Bílá, která je stále na vrcholu ankety. „Samozřejmě, že dvacátý druhý by byl krásný, ale i kdyby ne, ale být v nějaké anketě 21 let první, nikdy v životě se mi o tom nesnilo,“ dodala Bílá. ■