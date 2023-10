Z oblíbené Adriany je historicky nejnenáviděnější hráčka Love Islandu: Bezcitná a hloupá, píší lidé

Diváci Love Islandu jsou znechucení Adrianou, ale také Oliverem. Lu je pro ně vítěz. TV Nova

Nakonec se ukázalo, že tento vztah byl jen iluzí, kterou vytvořila právě Adriana. Ta dala nakonec přednost Oliverovi, který dle ostatních účinkujících lže, jak když tiskne, a v jeden moment měl zálusk dokonce na tři dívky. Natálie i Petra mu daly košem, a tak zůstává u Adriany, kterou lidé po dobrovolném odstoupení Lua cupují. Z nejoblíbenější hráčky se stala vyvrhelem.

„Lu je pro mě vítěz. To, co tam produkce dělá, to už je pro všechny zúčastněné nedůstojné,“ uvedla jedna z divaček k všeobecnému dění ve vile.

„Naty to řekla o Oliverovi dobře. A jestli si Adriana myslí, jak našla lásku, tak ten ji vymění při první příležitosti,“ napsal další divák, který reagoval i na slova Natálie Kočendové, dle které také Oliver lže jako když tiskne.

„Na začátku mi byla nejvíc sympatická Adriana a nejmíň Rachel, teď se to totálně otočilo. Adriana je bezcitná mrcha a Rachel aspoň řekne všem a všechno na plnou hubu,“ uvedla divačka.

„Adriana naletěla přesně na pozlátko, jak spousta mladých holek. Holt potřebuje ještě zmrd*čka a to jsem si jistá, že jí Oliver ublíží, protože časem ty jeho lži a manipulace vyjdou na povrch. Ale dobře jí tak, dostala to, co chtěla a co potřebuje,“ uvádí fanoušci, pro které je právě Lu vítěz. ■