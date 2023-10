Tohle se v historii Love Islandu ještě nestalo! Kvůli zradě soutěž opouští největší miláček diváků

Lu odstoupil ze soutěže a opouští Love Island TV Nova

Šok, který reality show Love Island ještě nezažila. Odstoupil miláček diváků i všech účinkujících. Lu Jambor, kterému neopětovala jeho lásku Adriana Brabencová, se rozhodl své působení v reality show ukončit. Jak zmínila Zorka Hejdová (33), je to vůbec poprvé, co se něco takového stalo.

I přes problémy, které cítil ve vztahu s Adrianou, byl Lu odhodlaný o svoji lásku bojovat. Bohužel půvabná blondýnka už cítila, že mu nemůže dát to, co hledá. Vášeň byla to, co jí ve vztahu chybělo a nechtěla pokračovat, protože by z její strany šlo jen o vztah z rozumu. Proto se rozhodla dát šanci Oliverovi.

Lu konec vztahu přijal, ale jak sám u ohniště řekl, dál ve vile pokračovat nechce. "Myslím, že nikdo z nás nečekal, že tu najde lásku. Já ji tu našel, i když zůstala neopětovaná. Srdci se rozkázat nedá, to chápu. Dal jsem slib, že moje srdce od začátku do konce bude patřit Adri, a ten bych rád dodržel. Proto bych rád odstoupil ze soutěže," řekl Lu. ■