Madonna (65) odstartovala turné a hned fanoušky vytočila doběla. Vrať peníze, zuří

Někteří fanoušci se po koncertě Madonny cítili frustrovaní a požadovali vrácení peněz. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Turné po Evropě a Severní Americe, které čítá na 78 koncertů a potrvá až do dubna příštího roku, tak začalo poněkud kontroverzně. Na zpěvačku se na sociálních sítích sesypala vlna kritiky, fanoušci se cítí ochuzeni o velké finále.

Show v neděli nečekaně skončila po předvedení písně Rain, načež už nedošlo na čtyři Madonniny hity, které měly být součástí velkého závěru celého koncertu. Publikum tak přišlo o skladby Like A Virgin, B***h I'm Madonna, Holiday a Celebration. Předpokládá se, že se tak stalo kvůli interním vyhláškám arény, kdy události musí končit úderem 23. hodiny.

Lidé tak apelují na Madonnu, aby na zbývající koncerty v Londýně konečně přišla včas, a to ve 21 hodin. To se zpěvačce nepodařilo v sobotu ani v neděli. Někteří fanoušci přitom za vstupenky zaplatili až 1300 liber, což je v přepočtu kolem 37 tisíc korun. Mnozí z nich se tak cítí být okradeni, a dokonce požadují vrácení části vstupného.

„Velmi smíšené pocity ze včerejšího turné Madonny. Koncert byl skvělý, ale začal pozdě, a proto jsme byli okradeni o finále. Rain byla příšerná píseň a odcházel jsem s pocitem deflace. A to jsme spolu s dalšími fanoušky zaplatili spoustu peněz,“ podělil se o své dojmy jeden z fanoušků a další se přidávali v podobném duchu: „Viděl jsem Madonnu naživo dvakrát na dvou různých turné. V obou případech začala pozdě, takže byl koncert předčasně ukončen. Jak typické. Jinak jsem si to ale užil. Dokonce zazněl i kousek Don't Cry For Me Argentina.“ ■