StarDance se přestěhovala na Vinohrady: Taneční soutěž herců zná vítěze. Fandily Chýlková, Arichteva i Písařovicová

Soutěž roztančené divadlo zná své vítěze. Super.cz

Své taneční umění, jehož ukázku můžete vidět ve videu, předvedl po boku tanečnice Kamily Burešové, která si ho nemohla vynachválit, a nás zaujal i neobvyklým účesem. "Celý život bylo moje přání mít takovýhle účes, pokládanou vlnu. Zatím jsem příležitost v divadle ani jinde neměl a nikde mi to nedovolili. Tady jsem se dovolovat nemusel a prostě jsem si to nechal udělat. A nikdo jiný to neměl. Sice to není chlapské, ale žijeme v době, kdy je to úplně jedno," svěřil s tím, že by se rád naučil i další tance.

Na vystoupení kolegů se přišla podívat i řada známých tváří. Konkrétně Honzovi fandila ředitelka a kolegyně z Divadla Radka Brzobohatého Romana Goščíková a jeho umělecký šéf Lukáš Burian. V publiku se objevily i páry soutěžící aktuálně ve StarDance Ivana Chýlková (60) s Janem Tománkem a Tereza Mašková (27) s Danielem Kecskemétim. Fandily také Veronika Arichteva (37), která dorazila s kamarádkou Danielou Písařovicovou (44), nebo Sara Sandeva (26). Na všechny hosty i soutěžící se podívejte v naší fotogalerii. ■