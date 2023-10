Veřejnou premiéru mají za sebou! Taylor Swift zářila vedle urostlého sportovce. Ten se dmul pýchou

Taylor Swift a Travis Kelce Foto: Super.cz/Profimedia.cz

S prvním veřejným vystoupením si zpěvačka Taylor Swift (33) a o rok starší profesionální hráč amerického fotbalu Travis Kelce dali docela na čas. Popová diva byla sice již několikrát viděna ve VIP sektoru, kde společně s jeho maminkou i tatínkem a přáteli fandili Travisovi během zápasů, společně strávené chvíle si ovšem nechávali do soukromí. Průlom tak nastal až o víkendu, kdy dvojice poprvé ruku v ruce vyrazila mezi lidi...

Stalo se tak v sobotu večer, kdy nový hvězdný pár zamířil na večeři do restaurace Nobu v New Yorku. A jelikož se říká, že láska prochází žaludkem, i jejich druhé veřejné rande bylo o dobrém jídle. Následujícího večera totiž zvolili další vyhlášený podnik, a to Waverly Inn.

Zpěvačka, která nedávno posbírala rekordních devět cen MTV Video Music Awards během jednoho večera, předvedla v kožené minisukni své dlouhé štíhlé nohy a roztomile se culila. Není divu, že Travis se vedle své partnerky naparoval jako páv a neustále ji zahrnoval pozorností a galantními gesty. Jak jim to během obou večerů slušelo, se můžete podívat v naší fotogalerii... ■