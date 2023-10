Ewa Farna to rozjela v O2 areně: Královna českého popu, smekly kolegyně z branže. Tleskal i Jágr

Ewa Farna vyprodala pražskou O2 arenu. Foto: ČTK / Krumphanzl Michal

Zazněly písně jako Tělo, Ticho nebo Dobré ráno, milá, duet s Davidem Stypkou, který před dvěma lety zemřel. Ewa píseň zpívala nejdřív sama, později se záznamem Stypkova hlasu. Šlo o jeden z nejdojemnějších momentů celého večera. Oproti komornímu duetu pak stála její největší hitovka, kterou fanoušci milují od Ewiných začátků, píseň Měls mě vůbec rád.

Koncert si vychutnali i fanoušci z řad kolegů Farne. V publiku nechyběly zpěvačky Anička Slováčková (28) nebo Klára Vytisková (38) a Ewě tleskal i hokejista Jaromír Jágr (51), který sdílel záběr na pódium jako příběh na sociální síti.

„Ewa je právoplatnou královnou české pop scény už spousty let a včerejší koncert musel všechny jen utvrdit v tom, že to tak opravdu je. Byla to bomba,“ okomentovala zážitek Slováčková, která sama před pár dny měla v Lucerně úspěšný koncert ke svému novému albu Osudová.

„Těžko se mi hledají slova, ale jsi prostě královna. Slavíci jsou za pár, ale ty bys ho letos měla dostat už dneska... (...) A děkuju za tak neskutečný zážitek,“ vzkázala Farne Tamara Klusová.

Jen pár okamžiků po skončení koncertu zpěvačka uvedla: „Vůbec nevím, jestli jsem tam byla, mám pocit, že vůbec nevím, jestli se to stalo. Jsem úplně unešená... Nevím, jestli se vám to líbilo...a co... Soustředila jsem se na to, aby to bylo dobré, i na to, abych si to užila. Byly tam momenty, kdy jste mě strašně dojali a já vám děkuju, že jste přišli a že jste viděli, co jsme rok připravovali. A doufám, že se vám to líbilo. Moc si toho vážím a třeba zase někdy pa,“ řekla Ewa, plná dojmů, ochraptělým hlasem. ■