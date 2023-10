Nejmladší soutěžící letošního StarDance hned po skončení přenosu pláchla z Česka: Darija Pavlovičová odjela točit do Německa

Nejmladší soutěžící letošního StarDance hned po skončení přímého přenosu pláchla z Česka. Super.cz

„Zítra natáčím film v zahraničí, mám trochu málo volna,“ svěřila se Super.cz Darija Pavlovičová, kterou po náročném dni ve StarDance čekala několikahodinová cesta autem. „Odjíždím už po přenosu, jedu do Německa, čeká mě pětihodinová cesta,“ prozradila mladá herečka s tím, že v pondělí měla být zpět na tréninku.

„Musel jsem jí to dovolit, vycházíme si vstříc,“ svěřil se s úsměvem tanečník Dominik Vodička, který přišel s nápadem na tanec z populárního seriálu Wednesday. „Prvotní nápad vznikl od Dominika, že by to chtěl stylizovat do Wednesday,“ řekla Darija. „Pak přišel Roman Šolc s kostýmem a začalo se to tvořit,“ dodal Dominik.

Mladá herečka se na parketu předvedla v krátkých černých šatech a s podvazkovými punčochami, ve kterých předvedla své štíhlé nožky. „Cítím se strašně dobře,“ řekla herečka s tím, že během večera došlo i na slzy. „Byly. Na začátku jsem stála v té pozici a úplně se mi zaslzely oči z toho všeho, co se dělo kolem nás,“ dodala Darija. ■