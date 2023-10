Iva Kubelková rozvlnila své dokonalé tělo v sexy modelu: V hledišti jí fandil manžel i mladší dcera

Iva Kubelková si první večer StarDance užila. Super.cz

Po boku tanečníka Martina Prágra nastoupila na parket s tancem cha-cha a nadchla nejen fanoušky, ale i porotu. Zelenočerný kostým s krátkou sukénkou si nemohla vynachválit. „Je to přidaná hodnota show. Když člověk vklouzne do toho kostýmu, tak se začne trošku víc cítit jako tanečnice než na tréninku, určitě ten kostým pomáhá,“ řekla Super.cz Kubelková, kterou na první StarDance přišel podpořit manžel a mladší dcera.

„Dlouho jsem nebyla takhle nervózní. Martin říkal, že to bude dobré, že to zvládnu, má zkušenosti s tím, že tančí před lidmi a ví, co funguje,“ dodala moderátorka, jež byla ráda, že ji její taneční partner podržel. Od poroty získal taneční pár 20 bodů.

„Byli jsme překvapení nad očekávání,“ svěřil se Martin Prágr, který Ivě dopřál i odpočinek. „Jsem velmi ráda, že mi můj o sedmnáct let mladší taneční partner dal v neděli volno,“ uzavřela s úsměvem Kubelková. ■