Sexuálně nejaktivnější Australanka dostala padáka kvůli pikantním fotkám. Výdělkům z korporátu se dnes směje

Konkrétně jde o částky 70 tisíc dolarů vs. současných 1,8 milionu dolarů za rok. Momentálně si tedy Annie vydělá za jeden měsíc mnohem víc než dřív za celý rok. Za svým úspěchem vidí důslednost. „Každý den posílám video a každý jeden den zveřejňuji fotky,“ řekla v rádiovém pořadu Insight.

Zároveň přiznala, že svůj obsah přizpůsobuje poptávce fanoušků, kteří si říkají i o hodně peprné záběry. Na těch prý spolupracuje s dalšími lidmi z platformy. Ty, co ji ke společnému točení osloví, si prohlédne na jejich profilech. „A uvidí se, jestli jsou můj typ. Pokud ano, řeknu ‚jo, pojďme do toho‘,“ popsala.

Zároveň svěřila, že se setkává i s kritiku, to je prý jediné, co jí na OnlyFans vadí. Víc kritiků má prý z řad mužů. „Říkají hrozné věci a kritizují, jak vypadám. Například opakují, že mám obrovské čelo, to je můj oblíbený komentář,“ dodala někdejší marketingová manažerka.

Profil si založila v září 2020, aby našetřila na dům, a její popularita rychle rostla. Ve zmíněném rozhovoru také zveřejnila přibližný počet sexuálních partnerů, ročně je to asi 300 lidí, žen i mužů. I proto se o ní píše jako o „sexuálně nejaktivnější Australance“. ■