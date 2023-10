Kdo je favorit StarDance a kdo u sázkařů pohořel? Roli hraje nejen výkon, ale i popularita, říká profík

Kdo z těchto deseti celebrit získá titul krále nebo královny tanečního parketu? Michaela Feuereislová

Kursy sázkových kanceláří jsou na startu soutěže vyrovnané, za největšího favorita každopádně bookmakeři považují zpěváka Richarda Krajča (46). Největší soupeřkou pro něj bude snowboardistka Eva Adamczyková (30) a její manžel a herec Marek Adamczyk (35). Nejméně důvěry má u bookmakerů cukrář Josef Maršálek (41).

„Hlavní favorit Richard Krajčo se nepochybně může opřít o několik generací fanynek i nesporné pohybové nadání, v soutěži ale může trochu narazit při adaptaci na klasické tance, plusové body mu u diváků určitě odčerpá David Prachař (64) a Marek Adamczyk, kteří svým verbální projevem osloví širší masy. Evu Adamczykovou, přes její nesporné sympatie, bude na parketu limitovat nedávné zranění kotníků, z dam by tak mohla být nejsilnější Ivana Chýlková (60). Už proto, že svým specifickým smyslem pro humor může směle konkurovat i nejlepší moderátorské dvojici v zemi Eben (65) – Kostková (47). Nejvyšší šance každopádně vidím u Marka Adamczyka, který papírově nemá slabinu,“ uvedl expert Fortuny Roman Kovařík.

„Minulé ročníky ukázaly, že dámy to v soutěži mají přeci jen složitější, sportovci to s ohledem na pohybové automatismy nemají zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, a že svoji roli hraje nejenom samotný výkon, ale také všeobecná popularita, výřečnost a smysl pro humor. Když pomineme triumf elegantního Jiřího Dvořáka v roce 2018, tak v posledních letech dominovali mladí multitalenti Cina, Kubařová, Piškula nebo Doležalová, což je potřeba vzít v úvahu,“ dodal Kovařík. Jak si tanečníci skutečně povedou, se ukáže následující sobotní večery, kdy Česká televize show vysílá. ■