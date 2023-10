Nejvnadnější česká miss Lucie Šlégrová byla dva měsíce bez manžela: Jiří Šlégr je po operaci

Lucie Šlégrová s manželem Jiřím Šlégrem Herminapress

„Dneska v pátek 13. jsem si vyzvedávala manžela z nemocnice. Nikde jsem to neprezentovala, ale byla jsem dva měsíce sama, protože jsem 20. srpna vezla manžela do nemocnice a on tam od té doby byl. Byly to bezmála dva měsíce, které strávil v Motole,“ svěřila se Super.cz Lucie Šlégrová.

Modelka a moderátorka je ráda, že má svého muže zpět doma. „Nechci specifikovat, kvůli čemu tam byl, bylo to docela náročné období s těmi dětmi být na vše sama a k tomu nová práce v rádiu,“ uvedla.

„Ale my ženský zvládneme vše. Člověk jel jak mašina, ale vše se zvládlo a zmáklo. Důležité je, že manžel se ze všeho dostal, prodělal operaci a vše dobře dopadlo,“ dodala závěrem modelka. ■