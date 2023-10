Bella Thorne na své narozeniny zveřejnila hodně sexy video. Ukázala se v miniaturních bikinách ve stylu underboob

Bella Thorne je ve společnosti vždy sexy. Foto: ČTK / AP / Vianney Le Caer

Herečka, která kdysi informovala veřejnost o tom, že je pansexuální, což znamená, že se dokáže zamilovat do člověka bez ohledu na pohlaví, je už od srpna 2022 ve šťastném vztahu s producentem Markem Emmsem. Od května je pak dvojice dokonce zasnoubená a nedávno vrkala například v Itálii. Mark ale nejspíš není z těch, kterým by vadilo, že se jejich partnerka ukazuje jen hodně spoře oděná, což má Bella v oblibě.

Naposledy se svými fanoušky sdílela video, kterým se rozhodla oslavit své narozeniny. „Svých šestadvaceti let jsem dosáhla obklopena oceánem, čerstvým vzduchem a tolika přáteli, co si jen dívka může přát. Cítím se velmi šťastně,“ napsala k příspěvku. Na něm se prochází ve dvoudílném pleteném kompletu, pod jehož vrchní část oblékla jen skromný vršek bikin, který nasadila ve stylu underboob. Fanoušci si tak opět mohli detailně prohlédnout její postavu. Pokud jsou ale zvědaví i na to, kdy herečku uvidí na filmovém plátně, i tato informace už je veřejná. Zahraje si v připravovaném dramatu s názvem Rumble Through The Dark, v němž budou hrát také Aaron Eckhart, Ritchie Coster a Marianne Jean-Baptiste. Do kin by se thriller měl dostat 10. listopadu. ■