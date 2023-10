Vnady se jí z odvážného modelu draly ven: Michaela Nosková se na jevišti objeví v pořádně sexy kostýmu

Michaela Nosková se na jevišti objeví v pořádně sexy modelu. Super.cz

„Cítím se líp, nějak vnitřně to je navázané na to, co zrovna řeším a neřeším, takže jsou to výkyvy, ale momentálně se cítím lépe,“ řekla Super.cz Michaela Nosková, která se na tiskové konferenci nového muzikálu Zapomeňte na Shakespeara objevila v sexy kostýmu s hlubokým výstřihem. „Všechny kostýmy nejsou odvážné, je tam toho hodně ze zkoušek a jsme v civilu, ale jsou tam samozřejmě ty divadelní čísla,“ prozradila Nosková na zkoušce v Divadle Hybernia.

Letos v únoru oslavila zpěvačka čtyřicáté narozeniny. Na jevišti však ztvární o něco starší herečku. „Je pravda, že hraji pětačtyřicetiletou herečku, která si ráda hraje na to, že je jí pětatřicet. Mně je čtyřicet, takže jsem někde mezi,“ prozradila Míša s tím, že role ji rozhodně neurazila. Zkoušení zvládá i jako maminka dvou dcer, mladší Jasněnky a starší Elišky, která už má o své budoucnosti jasno. „Starší Eliška chce do filmu, nechce do muzikálu, říká, že ji to nebaví, protože se to opakuje stále dokola,“ dodala zpěvačka. ■