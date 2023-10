Z cudné policistky pornoherečkou. Hvězda Zákonů vlka musela svou proměnu vysvětlovat tchyni

Tereza Švejdová a její proměna Foto: Super.cz/Cineart TV Prague a FTV Prima

„My se tam tak pusinkujeme,“ prozradila s úsměvem mladá herečka, která ale umí být i za pěknou dračici. Mezi natáčením první a druhé řady Zákonů vlka si maminka tříleté dcery Almy odskočila k natáčení filmu Její tělo, který vznikl na základě skutečného příběhu československé reprezentantky ve skocích do vody Andrey Absolonové, jež se po ukončení plavecké kariéry uchýlila k profesi pornoherečky.

Tereza Švejdová hraje její kamarádku a kolegyni s přezdívkou Elena Butterfly. Zatímco v Zákonech vlka je herečka od hlavy až k patě oblečena do policejní uniformy, ve filmu Její tělo musela jít doslova s kůží na trh.

„Hraju sice pornoherečku, ale měla jsem to štěstí, že zrovna moje postava nemá úplně explicitní scény. Jdu s kůží na trh, ty oblečky, ty jsou hodně zábavný, je to oblast pornoprůsmyslu, ale sexuální scény tam naštěstí nemám. Šla jsem do toho s vědomím, že to možná bude víc diskutované, ale že bych nějak prožívala, že jsem s tím spojovaná, to mě nenapadlo. Asi by to někdo mohl vnímat negativně, ale já jsem spíš byla ráda za to, jaká tabuizovaná témata to otevírá. A to jak co se týče filmů pro dospělé, tak i těch ženských témat,“ vysvětlila Tereza Švejdová.

I tak měla u své rodiny co vysvětlovat. „U nás doma to bylo dobrý, zajímavější to bylo u rodičů mého manžela. Tchyně to vzala díky tomu, že tam nic takového nemám, ale jestli půjde do kina, to nevím,“ přiznala Švejdová.

Role ve filmu Její tělo se ale u policistky Žáčkové v Zákonech vlka přece jen promítla. A to ve změně vizáže policistky. Zatímco v první sérii zaplétala dlouhý cop, v té druhé má slušivé mikádo, které ji zdobí i ve filmu.

„Vymysleli jsme s hlavní maskérkou seriálu Zákony vlka, že do druhé řady Kamilu lehce pozměníme. Dospěla a zkrátila vlasy. Já jsem se na to těšila. Měla jsem ráda svoje dlouhé vlasy, ale jak mám malé dítě, tak čím méně věcí na tahání na mně je, tím lépe,“ uzavřela s úsměvem Švejdová. ■