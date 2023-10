Je nervózní? Vůbec. Ivaně Chýlkové bude ve StarDance fandit syn, který mámu už dávno přerostl

Ivana Chýlková už se těší na první přímý přenos StarDance. Super.cz

„Udělala jsem vše pro to, abych se mohla věnovat jenom StarDance. Od konce července trénuji, to znamená, že jdu na trénink, pak přijdu domů, kde ležím, pak zase trénuji nebo jdu na masáž a nedělám nic jiného. Teď se mi do toho trochu plete divadlo, ale zase tolik toho není,“ svěřila se Super.cz herečka, kterou jsme potkali na křtu knihy Josefa Maršálka, kde byla jednou z kmoter.

Na akci v Divadle Lucie Bílé se setkala i s dalšími kolegy ze StarDance a společně pak spěchali na první zkoušku na pražském Výstavišti. S nervozitou zatím herečka nebojuje. „Nejdu nikoho přesvědčit, že se od teď začnu věnovat tanci a uvidí mě jenom jako tanečnici. Já si jdu prostě zatancovat. Teď nervózní vůbec nejsem, už se vlastně hrozně těším,“ svěřila se Ivana, která bude mít v publiku manžela i syna Jáchyma.

„Ano, přijdou, jsem tam díky nim, protože mě do toho víceméně natlačili, tak doufám, že je pobavím,“ řekla Chýlková, která by ráda na parketu zúročila vše, co se za poslední měsíce stihla naučit. „Chtěla bych tancovat co nejdéle, abych si co nejvíc zatancovala. Když vypadnete po druhém nebo třetím kole, tak si moc nezatancujete, to by mi bylo líto. Ale uvidíme,“ dodala herečka. ■