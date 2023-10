Britku (23) roky šikanovali kvůli poprsí velikosti L, tak provedla něco drastického

Amba Rose Profimedia.cz

Amba Rose roky trpěla kvůli svému objemnému poprsí. Nadávali jí a trollili ji tolik, že už to nemohla déle vydržet. Rozhodla se, že si nechá prsa výrazně zmenšit, a úplně jí to změnilo život.

Z velikosti L má dnes košíčky E. A nemůže si to vynachválit. Už na škole dnes třiadvacetileté Britce vymýšleli škaredé přezdívky. A posměšky pokračovaly i v dospělosti. Především online se jí dostávalo hanlivých komentářů od mužů. Amba toho už měla plné zuby.

Navíc trpěla bolestmi zad, a tak se rozhodla, že půjde pod kudlu. „Trpěla jsem už jako náctiletá. Lidé byli příšerní. Přezdívali mě „burgeří bradavka" a lepili mi samolepky hamburgerů na záda. Tančili kolem mě a imitovali mě,“ popsala hrůzy, kterými si prošla.

„Také mi říkali, že mám prsa jenom proto, že jsem tlustá. Byly to otřesné zážitky,“ přiznává blondýnka.

Ani na univerzitě to nebylo lepší. Téměř nikdo se jí nedíval do očí. Spolužáci si špitali hned, jak vešla do místnosti. Dívky se k ní chovaly jinak.

Aby toho nebylo málo, Amba si často musela platit soukromého chiropraktika kvůli bolestem v zádech. „Toužila jsem po zmenšení poprsí už od 15 let,“ přiznala s tím, že si to ale nemohla dovolit.

Navzdory zdravotním problémům musela čekat dva roky, než jí operaci schválili a proplatila ji pojišťovna. Zákrok podstoupila letos v červenci a stále se zotavuje. Rekonvalescence může trvat šest měsíců až rok.

„Můj život je o tolik lepší, nelze to ani slovy vyjádřit. Přes sedm let jsem trpěla psychicky i fyzicky. Je to opravdová úleva,“ dodala na závěr. Na Ambinu proměnu se podívejte v naší galerii. ■