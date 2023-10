Přítel Bruce Willise nastínil smutný vývoj nemoci: První tři minuty ví, kdo jsem, nemluví. Radost ze života je pryč

Bruce Willis prý přišel o radost ze života. Profimedia.cz

Poté, co se minulý rok Bruce Willis (68) stáhl z veřejného života a prostřednictvím prohlášení jeho manželky Emmy Heming a hercových dcer vyšlo najevo, že herec trpí afázií, fanoušci stále věřili, že by se mohl stát zázrak a hercův stav nebude tak vážný, případně zůstane alespoň neměnný. Bohužel však od té doby přicházejí nové a nové zprávy, které naznačují spíše pravý opak. Naposledy se podělil o vývoj hercovy nemoci jeho přítel Glenn Gordon Caron, který se s Brucem sblížil v 80. letech, kdy stál za tvorbou sitcomu Měsíční svit, v němž herec hrál.

„Vnímám, že tak první tři minuty ví, kdo jsem. Příliš nemluví. Býval dychtivým čtenářem a nechtěl, aby to někdo věděl, ale teď nečte,“ prozradil Glenn pro Page Six. „Když jste s ním, víte, že je to pořád Bruce, a jste vděční, že tam je, ale radost ze života je pryč,“ uvedl jeho přítel, který se jej snaží navštěvovat každý měsíc od doby, kdy mu byla diagnostikována afázie a později i frontotemporální demence.

To se mu pokaždé nepodařilo, přesto se snaží mu být nablízku, jak jen to jde. „Pokud jste někdy trávili čas s Brucem Willisem, věděli jste, že není nikdo, kdo měl větší radost ze života než on. Prostě zbožňoval každé ráno se probouzet a snažil se žít život naplno, ale nyní žije jakoby za nějakou sítí."

Přesto byl prý herec rád, když se dozvěděl, že se seriál Měsíční svit znovu objeví na stanici Hulu. „Vím, že je opravdu šťastný, že se show zase vysílá, i když mi to nemůže říct. Když jsem s ním trávil čas, mluvili jsme o tom a vím, že je nadšený,“ dodal tvůrce sitcomu, v němž Bruce ztvárnil hlavní roli soukromého detektiva vedle Cybill Shepherd. ■