Rozklepala jsem se, drsně mě to zasáhlo! Tohle Míša Kuklová, která bojovala s rakovinou prsu, vzkazuje Aničce Slováčkové

Rozklepala jsem se, hodně drsně mě to zasáhlo! Tohle Míša Kuklová, která bojovala s rakovinou, vzkazuje Aničce Slováčkové

Jak moc je to těžké, dobře ví její kamarádka a kolegyně Michaela Kuklová, která s rakovinou prsu bojovala. Návrat rakoviny u Aničky, se kterou hraje v muzikálu, nese velmi těžce. "Zasáhlo mě to extrémně. My onkologičtí pacienti jsme na sebe velmi napojeni. Anička mi v muzikálu hraje dceru, mám ji velmi ráda. Hodně mě to zasáhlo," řekla Super.cz Kuklová, která věří, že Anička i podruhé boj s rakovinou zvládne.

"Ona je nesmírně silná, pozitivně naladěná, má dobře nastavenou hlavu. Ona to zvládne, o tom nepochybuju. Ale zasáhlo mě to hodně drsně, rozklepala jsem se. Nejsem schopná myslet na nic jiného," vysvětlila Kuklová, která podpořila začínající kampaň na podporu prevence rakoviny prsu.

Co by Aničce nyní vzkázala? "Nejšetrnější léčbu, jaká je možná, ať je všechno v pořádku, rychle to uteče. Zdraví jí přeju napořád, aby tu s námi byla dlouho a zažila všechno, co ke krásnému životu patří. Aby byla šťastná. Ona to zvládne," dodala Kuklová. ■