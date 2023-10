Saša Rašilov má štěstí. Jeho krásná druhá manželka ho nepouští k domácím pracím. Děti, dům i zahradu zvládá sama

Lída Rašilovová sama obstará dům, zahradu i děti. Super.cz

Léto si každopádně užila, měsíc byli s rodinou na ostrově Fuerteventura. "Bylo to fajn, ale s těmi dětmi a manželem na krku si zase tolik neodpočinete," smála se Lída, která se věnuje hlavně dcerám, i když na divadelní prkna už se vrátila. "Často jsem ale celodenně krasavice v teplákách u plotny, tak si to tady užívám," svěřila.

Více než ona pracuje samozřejmě manžel. "Nicméně to zázemí a všechno kolem dělám já. Naštěstí manžel to nevnímá tak, že se celý den válím doma na rodičovské a pak bych ho měla obskakovat. To bychom spolu nebyli. Ví, co je starost o dům, zahradu a děti," vysvětlovala s tím, že domácí práce ale od manžela dělat nechce. "Radši si to dělám sama, než aby se mi tam motal. Mám svůj systém. Takže něco udělá, když je to nezbytně nutné, ale raději ho k tomu nepouštím," uzavřela. ■