Nádherná, úchvatná, ale i příliš hubená. Princezna Kate v novém kompletu vzbudila na internetu vášnivou debatu

Princezna Catherine je vždy půvabná. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Catherine má v posledních dnech velmi napilno. Nejdříve se i se svým mužem zúčastnila worskhopů týkajících se duševního zdraví v Birminghamu, další den princezna odjela sama na univerzitu v Nottinghamu, kde opět se studenty hovořila na stejné téma. Místo oblekového kostýmku tentokrát zvolila béžový úpletový dvoudílný model, jehož vrchní díl stojí v přepočtu tři tisíce korun a sukně necelé čtyři. Látka zvýraznila každou část princeznina těla a vzbudila velké nadšení. Lidé jí pod článkem v magazínu Daily Mail hromadně vysekávali poklony.

„Je úchvatná,“ nebo „dokonalá postava“ či „vypadá jako modelka, má tak vytříbený vkus pro módu, je tak elegantní“. To jsou jen některé z desítek pochvalných komentářů. Někteří lidé si pak rýpli do srovnání toho, jak se obléká Kate a někteří další členové rodiny. „Takhle se to dělá, Meghan, elegantně a bez námahy,“ zněl například jeden komentář. „Krásně oblečená, měla by učit pseudokrálovské, jak se to dělá,“ stojí v jiném.

Jediné, nad čím se další lidé pozastavují, je to, že Catherine vypadá v upnutém kostýmu možná až příliš štíhle. „Jí ona vůbec něco?“ nebo "měla by si dát něco k jídlu,“ zní v komentech. Pravdou je, že princezna na sobě skutečně nemá snad ani gram tuku navíc. Dá se ale očekávat, že díky výživovým poradcům, které kolem sebe jako členka královské rodiny určitě má, je její zdraví snad plně pod kontrolou. ■