Když fotí Radovan. Nikol Štíbrová zveřejnila fotky od moře, fanoušci si utahují z její na snímku výraznější zadnice

Nikol Leitgeb (Štíbrová) a její muž na večeři. Foto: archiv N. Leitgeb Štíbrové

Influencerka odcestovala s celou rodinou na Sardinii do hotelového komplexu, kde si všichni užívají pěkného počasí, dobrého jídla a vodních radovánek. Nebyla by to Nikol, kdyby se svými fanoušky nesdílela i některé zábavné momenty ze svého pobytu. Jako například to, že její chlapci se zamilovali do hudebního doprovodu u snídaně, že jim dávají hned ráno pečivo s čokoládovou pomazánkou a pak mají chlapci až příliš energie, nebo to, že bez svých dospěláků rozhodně nechtějí jít ani na chvíli do dětského klubu, aby si Nikol s manželem mohla užít trochu romantiky.

Děti jí ale samozřejmě dělají i velkou radost, a starší syn už dokonce umí zacházet s mobilem a fotit. Podařilo se mu velmi vydařeně zvěčnit Nikol s Petrem Leitgebem u večeře, kdy z obou čiší velká spokojenost. Blondýnka se ale pochlubila i druhou fotografií od moře, na které Petr drží svou ženu v náručí. „Když fotí Radovan,“ napsala k příspěvku. I tento snímek se vydařil, lidé ale kromě chlapcova umění okomentovali hlavně Nikolino pozadí, které je na fotce vcelku výrazné. „Bude p*del,“ ozývalo se v komentářích, ve kterých se tak sledující odkazovali na slogan Nikol a jejích kamarádek ze seskupení 3v1. Tak se můžeme jen těšit na to, co dalšího z rodinné dovolené ještě odhalí. ■