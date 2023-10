Neuvěříte, jaký byl skutečný důvod ke sňatku Kanyeho Westa a jeho ženy, která na dovolené ukazovala prsa na potkání

Bianca se na veřejnosti ukazovala téměř nahá, její manžel vše schvaloval. Profimedia.cz

Tak tomuhle se dá jen těžko uvěřit. Zatímco Bianca Censori (27) byla ze strany veřejnosti několikrát očerňována za to, že se vystavuje skoro nahá, a v Itálii jí dokonce hrozila tučná pokuta i vězení, teď se zahraniční média rozepsala o údajném skutečném důvodu, proč s Kanyem rychle skočila do manželství. Ti dva si prý konečně chtěli užívat intimností.

Bianca Censori a Kanye West se dle Us Weekly údajně vzali proto, aby mezi nimi mohlo dojít k intimnostem, tedy z náboženských důvodů. Ke sňatku došlo 20. prosince roku 2022 v Palo Alto v Kalifornii, jen necelý měsíc poté, co rapper dokončil rozvod s Kim Kardashian. Od té doby se spekulovalo, jestli byl obřad legální nebo jen naoko. Až před několika dny bylo zjištěno, že jsou Kanye a Bianca skuteční manželé. Kanye West je velmi nábožensky založen a v posledních letech se jeho přesvědčení vyvíjelo.

„Nyní, když sloužím Kristu, je mým úkolem šířit evangelium a dát lidem vědět, co pro mě Ježíš udělal,“ řekl v říjnu 2019 v rozhovoru se Zanem Lowem z Apple Music. Bianca o svém náboženském přesvědčení sice nemluvila, ti dva byli ale několikrát viděni, jak společně kráčejí do kostela. Je tak nasnadě, že Kanye pospíchal na sňatek, aby mohl svůj vztah s Biancou naplnit.

Trochu paradoxní se pak ovšem může zdát fakt, že rapper nechává svou ženu pravidelně chodit po ulicích i do společnosti téměř nahou, a to navíc i v katolické Itálii. V Benátkách pak dostali doživotní zákaz od společnosti, která vlastní výletní lodě. Na jedné z nich měl totiž Kanye kalhoty na půl žerdi a jeho žena byla podezřele blízko jeho intimním partiím. Oba ale možná mají pocit, že když už byli jednou oddáni, mohou si na veřejnosti dělat, co chtějí. ■