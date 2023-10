Taťána Kuchařová dál kope do Ondřeje Brzobohatého: Rýpanec na citlivé místo

Taťána Kuchařová Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Taťána Kuchařová (35) si opět rýpla do svého exmanžela Ondřeje Brzobohatého (40), který letos přiznal, že se rád převléká za ženy a je velkým fanouškem drag queens (je to většinou muž, který svým oblečením a chováním karikuje ženu, a to pro zábavu nebo s uměleckým cílem - pozn. redakce).