Rozhodně na to nevypadá: Táňa Dyková s nejstarším synem oslaví příští měsíc už 18. narozeniny

Tatiana Dyková promluvila o svých dětech Super.cz

„Příští měsíc už bude Františkovi osmnáct, už je samostatná jednotka,“ svěřila se herečka, která na to, že jí už nejstarší syn vyletí z hnízda, rozhodně nevypadá. „Teď se mě někdo na začátku září ptal, jak to zvládáme, tak jsem říkala, že to jsou děti filmařů, a to jsou hrozně samostatné děti,“ prozradila s úsměvem Tatiana Dyková, která chlapce zatím do společnosti nevzala.

„Celé to ještě brzdíme, už by tak rádi chodili do společnosti, ale říkám si, že si každý musí udělat své přátele a pracovní vztahy sám,“ prozradila herečka na tiskovce nového filmu Citlivý člověk, kde si zahrála maminku dvou synů, ten mladší byl ještě miminko.

„Mám ráda miminka ve filmu, je to symbolické, jsou fotogenický, ale je to trošku komplikované, ale tohle miminko, to byl naprostý flegmatik. Vzbudili ho ve čtyři ráno, vyndali ho z teplého fusáčku a on se furt usmíval a byl spokojený. Byl to pro mě fakt dobrý kolega, vlastně nejlepší, co jsem kdy měla,“ dodala vtipně herečka. ■