Je to splnění mého snu, říká Olga Lounová po tanečním vítězství v USA. Příště StarDance?

Olga Lounová Super.cz

Povedlo se a zpěvačka tento zážitek stále vstřebává. „Je to úžasný a nádherný. Jsme teď s malou na Dětském ostrově a kousíček odsud máme taneční studio, kde trénuji, a mezitím tady hlídá tatínek, babička nebo chůva,“ řekla Olga Super.cz.

Tanec je neodmyslitelnou součástí jejího života. „Mě to baví, je to úžasný, je to splnění mého dětského snu.“

Nabízí se tak otázka, zda by si troufla na StarDance, tedy na populární soutěž, která se aktuálně vrátila na televizní obrazovky. Bude Olga usilovat o to, aby mohla třeba v příštím ročníku soutěžit?

„Teď bych to nevzala, protože je to intenzivně čtyři, pět měsíců příprav a natáčení. Ale myslím, že až by byla malinká větší, tak bych se toho nebála, bylo by to fajn. Jen bych se bála toho hodnocení. Nechtěla bych zklamat svoje fanoušky. Taky nevíš, s kým tam jdeš a kdo je víc či méně sympatický, ale jinak bych to asi vzala,“ dodala se smíchem Olga Lounová. ■