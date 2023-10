Přiznání nádherné fotbalistky Lehmann: Muž, kterého zná celý svět, mi nabídl 28 milionů, když se s ním vyspím

Alisha Lehmann Profimedia.cz

Není žádným tajemstvím, že Alisha Lehmann patří mezi nejkrásnější fotbalistky světa. Logicky má tedy mnoho nápadníků a o pozvání na rande nemá nouzi. A nejen o to. Blondýnka nyní přiznala, že jí jeden takový z řad celebrit učinil pěkně nechutný návrh.

V podcastu Shirin David uvedla, že jí dotyčný nabídl v přepočtu 28,5 milionu korun za to, že se s ním vyspí. Alisha zachovala dekorum a muže nejmenovala, je podle ní ale známý po celém světě.

Potkali se prý na večírku v Miami, když si hráčka klubu Aston Villa užívala dovolenou v USA. Poté jí textovkou poslal nevkusnou nabídku.

„Samozřejmě, že jsem neodepsala. Bylo to šílené. Zpráva přišla od někoho velmi slavného. Setkali jsme se, ale nemluvili spolu. Byli jsme na stejné akci,“ popsala.

„Je trochu hloupý. Pořád tu zprávu mám,“ dodala sexy sportovkyně, která otevřeně přiznává, že ji zajímají muži i ženy. Zjevně ale ne ti, co jí nabízí peníze za sex.

A není to poprvé, co dostala takhle štědrou nabídku. Platforma pro dospělé s placeným peprným obsahem Alishe nabídla více než milion korun, když si u ní založí účet. I to však s díky odmítla.

Nic takového totiž krásná Švýcarka nemá zapotřebí. A pokud se chce podělit o něco ze soukromí nebo třeba o snímek v bikinách, využije k tomu vlastní sociální sítě. ■