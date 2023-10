Jediný originál. Vendula Pizingerová svým fanouškům naservírovala přímý pohled do svého bujného dekoltu

Vendula Pizingerová Michaela Feuereislová

Prezidentka Kapky naděje má v těchto dnech plné ruce práce na svých projektech, už zanedlouho ale opět opustí Česko a odjede za sluníčkem do Turecka. A ne sama. Se svými plány se svěřila v jednom ze svých posledních příspěvků na Instagramu. Ten její fanoušky zaujal hlavně díky fotce, na které si Vendula vyfotila především svůj dekolt v bikinách. Obličej jí pak z části zakrývá „bejsbolka.“

„Ve volné chvíli promazávám fotky z mobilu, protože to nikdy neudělám hned. Hlavně vždycky deset kousků od jednoho druhu. A tady jsem narazila na jeden pouhý originál. Z vejletu na lodi. Jeli jsme s dětmi na Kornati. Je to teprve měsíc a mně to připadá mnohem déle. To bude asi tím deštivým počasím. Ale hřeje mě pomyšlení, že v sobotu vyrážíme společně s dětmi z Kapky naděje na ozdravný pobyt do Turecka. Beru Pepíčka i tchyni Simču,“ napsala Vendula ke snímku.

Pod ním se samozřejmě hned začala množit srdíčka a přání, aby si to Vendula s dětmi pořádně užila. Našel se ale například i jeden fanoušek, který k fotce připsal obligátní větu: „Dobrý den, kozy ven.“ A jak se zdá, taková průpovídka Vendulu neurazila, naopak ji dle odpovědi ve formě smíchy plačícího smajlíka velmi pobavila. Tak se i vy podívejte na to, jaký nezaměnitelný originál svým sledujícím poskytla. ■