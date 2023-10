Jiří Langmajer nečekaně otevřeně: Léčba na psychiatrii mu zachránila vztah s Adélou Gondíkovou

Jiřímu Langmajerovi zachránila léčba na psychiatrii vztah s Adélou Gondíkovou. Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Současný stav dětské psychiatrie v Česku, to je téma dokumentárního filmu Co je ti? Nic. Ten vznikl ve spolupráci s nadací Kapka naděje Venduly Pizingerové (51) a dnes ho uvede Česká televize. Na jeho předpremiéru prezidentka nadace pozvala herce Jiřího Langmajera (57), který nečekaně otevřeně přiznal, že se sám na psychiatrii léčil. A psychiatrie mu zachránila vztah s nyní již manželkou Adélou Gondíkovou (50).

"Strašně dlouho jsem během tohoto niterního dokumentu přemýšlel, co bych vám vlastně řekl, a tys mě, Vendulo, inspirovala, protože jsi mluvila nejen o tom, že jste vybudovali něco v Motole, kolik to stálo, ale že jste to dělali s láskou a ta je v mém životě vlastně nejzásadnější, ta řídila moje kroky, přesto že už nejsem dítě, na psychiatrii, kterou jsem navštívil, z toho důvodu, že jsem měl někoho rád a že jsem o ni nechtěl přijít. Kvůli tomu, jak se chovám," uvedl Langmajer.

"A protože jsem na tu psychiatrii šel, to znamená, že jsem vyhrál sám nad sebou ten boj, a nechal jsem si pomoct, tak dneska žiju, celkem bych řekl, život zalitý sluncem s mojí nádhernou ženou, ale kdyby to tak nebylo, tak si myslím, že bychom spolu už nebyli, kdybych bejval k psychiatrovi nešel. A vedla mě především láska, a to je to, co bych chtěl popřát tomuto dokumentu, aby lidé našli lásku k sobě a touhu tu situaci řešit,“ dodal herec.

Dokument Co je ti? Nic. vypráví pravdivé příběhy dětí, které trpí úzkostně depresivní poruchou, hyperkinetickým syndromem, poruchou příjmu potravy, poruchou pohlavní identity, psychotickou poruchou nebo sebepoškozováním. Aby byla zachována anonymita dětských pacientů a divák měl přesto možnost porozumět tomu, co prožívají, byla použita AI – ta pod vedením kameramana Jiřího Studničky vizualizuje výpovědi dětí do velmi silných animací. Ve filmu vystupuje i řada renomovaných odborníků.

„Zdravá duše dětí je investicí do naší budoucnosti, a proto se touto problematikou zabýváme už od roku 2018. Systémové změny jsou zatím v nedohlednu, a tak se už pátým rokem snažíme vylepšovat alespoň prostředí pro děti, které se na dětské psychiatrii léčí,“ doplnila Vendula Pizingerová, podle jejíhož námětu dokument vznikl. V minulosti Kapka naděje například zrekonstruovala herny na všech odděleních dětské psychiatrie ve FN Motol a Thomayerově nemocnici. Největší investicí nadačního fondu je rekonstrukce terapeutické zahrady v pražské motolské nemocnici. ■