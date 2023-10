Je to tu bájo: Nikol Štíbrová se pochlubila postavičkou v plavkách i dětmi

Nikol Štíbrová si momentálně užívá na dovolené. Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Nyní potěšila i řadu svých fanoušků, kterým se pochlubila momentkou z dovolené. S dětmi a manželem si dopřávají dovolenou na Sardinii, kde panují příjemné letní teploty. Nikol šla s kůží na trh a neváhala se ukázat v plavkách.

Nikol Štíbrová si užívá pohodu na dovolené.

„Buongiorno! Je to tu bájo, kdyby tu byl pan Meruňka a školka, je to dokonalý. Školka klasicky od 8 do 17 jako. Nevadí. Odpočinem si nikdy jindy. Nikdy. Jindy,“ vtipkovala jako vždy dobře naladěná Nikol. Když ale v Senátu přebírala medaili, humor ji prý přešel. Přiznala, že byla hodně nervózní.

„Klepaly se mi nohy, tekl mi čůrek po zádech, styděla jsem se. Když jsi mezi lidmi, kteří fakt něco v životě dokázali, je ti trapně. Pořád dělám věci jen na Instagramu,“ řekla skromně sympatická blondýnka. ■