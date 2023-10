Na jednu fotku se skoro nevejdou. Alec Baldwin výjimečně přivedl na akci 7 dětí, které má s o desítky let mladší ženou

Baldwinova rodina v celé kráse Profimedia.cz

U Baldwinů musí být zážitkem každé ráno, každé jídlo i každý výlet ven. Obstarat sedm dětí a postarat se o to, aby všechny byly správně oblečené, spokojené a dobře najedené, to určitě není jednoduchý úkol. Alec Baldwin ale jako zasloužilý táta vypadá velmi spokojeně. Společně s Hilarií a potomky dorazil na recepci filmového festivalu Hamptons. Manželům se podařilo všech sedm kousků naaranžovat před fotostěnu, a dokonce zařídit to, že si fotografové mohli pořídit i použitelnou fotku. Mnoho rodičů s více dětmi určitě potvrdí, že takový kousek se někdy rovná téměř zázraku.

A kdo že to na akci vůbec dorazil? Alec a Hilaria se na akci vyfotili s dcerami Carmen Gabrielou (10), Mariou Lucíou Victorií (2) a Ilarií Catalinou Irenou (1) a syny Rafaelem Thomasem (8), Leonardem Ángelem Charlesem (7) Romeem Alejandrem Davidem (5) a Eduardem "Edu" Paem Lucasem (3). Hilaria, známá instruktorka jógy, nedávno na sociální síti popsala, že její chlapci jsou velmi divocí a že by se někdy opravdu ráda vyspala celu noc. „Právě teď se snažím o kombinaci speciálního budíku, který mění barvy, když je ráno, monitoru, přes který s nimi mohu mluvit, pokud mě potřebují, abych je v noci uklidnila, a staromódní hvězdné mapy s odměnami na konci,“ svěřila se hercova manželka.

To Alec, který díky svému povolání se svými dětmi tráví o dost méně času, si na rodičovství nestěžuje. Navíc už má zkušenosti i z předchozího vztahu s Kim Basinger, ve kterém přišla na svět dcera Ireland. Jestli se ale někdy stane otcem ne osmi, ale třeba dokonce devíti nebo deseti dětí, zatím v tuto chvíli není jasné. ■