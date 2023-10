V dětství šikanovaná modelka uchvátila fanoušky pikantními snímky. Fotila se nahá, jen natřená bílou barvou

Demi Rose Profimedia.cz

Mohlo by se zdát, že v předvádění vlastního těla se už dá jen těžko vymyslet něco originálního. Demi Rose ale opět dokázala, že svým sledujícím má co nabídnout. I když je úspěšná i na platformě s placeným obsahem, nezanedbává modelka s kyprými tvary ani své fanoušky na Instagramu. Naposledy se jim předvedla ležící na skalách u moře, a to zcela nahá, kdy její tělo pokryly jen bílé malby. Na hlavu si pak umístila blyštivou čelenku. Nechala se zvěčnit zepředu i zezadu, tak, aby její tvary vynikly co nejvíce. Ke snímkům pak připsala větu: „Máte tu pěknou planetu.“ A hned se začaly množit pochvalné komentáře.

„Teď už jsi oficiálně kus vynikajícího výtvarného umění,“ napsal například jeden z fanoušků. „Pěkná planeta s tebou, krásná ženo Demi Rose,“ přidal se další. Demi je na své křivky hrdá a ráda je svým fanouškům předvádí v různých destinacích a kostýmech. Kdo by si ale myslel, že je má zadarmo, ten by se hodně pletl. Modelka už před časem prozradila, že se musí hodně hlídat v tom, co jí. „Každý říká, že jsem ten nejzdravější člověk, kterého zná. Nejtučnější jídlo, které kdy sním, jsou ořechy a arašídové máslo. Moje tělo velmi rychle přibírá na váze. A to po jakékoliv věci, na které není zvyklé. To znamená žádný narozeninový dort,“ řekla MailOnline.

V současné době je Demi velmi úspěšná, nebývalo to tak ovšem vždy. Kdysi se svěřila s tím, že byla v dětství šikanovaná a požehnáním pro ni bylo právě to, když prorazila v modelingu. Celosvětový úspěch zaznamenala v roce 2016, kdy měla románek s bývalým přítelem Kylie Jenner, rapperem Tygou. Právě tato záležitost ji katapultovala mezi hvězdy a znamenala enormní nárůst fanoušků. ■