Olga Lounová ukázala rodinku: Už z fotografie můžete uhodnout zálibu jejího přítele

Olga Lounová s přítelem Janem Kréglem a dcerou Arianne Foto: Patrik Šimr / EGGCZSK

Její partner na sebe okamžitě strhl pozornost díky své zálibě – chodit bos, dokud to počasí dovolí. „Je to tak, nenosí boty. Je to zdravější, protože člověk vyrovnává nějaké nerovnosti na zemi a tím pádem se mu rovná klenba na noze. Ona ho bolela kolena, a tak mu pomáhá chodit bez bot. Zároveň si myslím, že ho to uzemňuje. Je to příjemné. Pokud můžu, tak taky chodím bosa, ale takhle před kamerou ne,“ řekla Olga Super.cz se smíchem.

V kočárku si pak vezli dcerku Arianne. Olga si mateřství velmi užívá a dceru stále kojí. Pokračovat by chtěla minimálně do dvou let jejího života. „Já jsem jedině pro, je to fakt pohodlné a snažím se propagovat, aby se maminky nebály kojit alespoň dva roky. To miminko je pak prostě spokojené,“ míní Lounová. ■