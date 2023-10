Hejty, že je protekční dítě, neřeší: Dcera Jany Bernáškové promluvila o natáčení seriálu a prozradila, že je zase single

Justýna Drábková promluvila o natáčení seriálu i prozradila, že je zase single. Super.cz

Už má za sebou nějaký ten natáčecí den v seriálu ZOO, takže jsme s dcerou herečky Jany Bernáškové (42) Justýnou Drábkovou mohli probrat první dojmy. " Byly to nervy jít jako začátečník do týmu, který už byl rozjetý . Ale všichni byli fajn, rychle jsem si tam zvykla," řekla Super.cz.

Maminka ji sice od herectví odrazovala, ale nedala si říct. "Prostě jsem to tak cítila. Jsem na škole, kde se věnuji i jiným věcem, ale cítím, že umění a hraní k životu potřebuji," svěřila Justýna, která se chystá pokračovat i v pomalu se rozvíjející modelingové kariéře.

Reakce, že je díky rodičům protekční dítě bez talentu, ji nechávají už v tak útlém věku chladnou. "Diskuze a reakce pod články nečtu. A na Instagramu mám naštěstí hodné lidi a všichni mi to přejí. Samozřejmě vím, že se říká, že mám protekci, ale když vím, že to tak není, tak je mi úplně jedno, co si kdo myslí," vysvětlila Justýna, která by si jednou ráda zahrála i pod režijním vedení táty nebo dceru své maminky.

Kdo má pochybnosti o jejím hereckém vzdělání, bude zklamaný. Justýna sice studuje nehereckou školu, ale na hodiny herectví chodí. "Chodím na herecké hodiny k Ivaně Wojtylové, což mě hrozně posunulo, i když jsem viděla záznamy ze starších konkurzů, tak je to vidět. A texty se učím i doma s mamkou," prozradila.

A jak to má Justýna aktuálně v soukromí? Na jedné filmové premiéře jsme ji viděli s přítelem. "Už ho nemám. Teď jsem svobodná a zaměřuji se na sebe a na svoji kariéru," uzavřela. ■