Milan Peroutka promluvil o adopci dítěte: S partnerem plánujeme rodinu, svěřil se

Ostatně také rodina Milana Peroutky vlastní zatoulaného kocourka. "Máme nalezeného kocoura, kterého našel ještě taťka. Je mu už přes deset let. Kočky mají výhodu, že mají svůj život a jsou nenáročné. To je pořád ta diskuze, zda kočka nebo pes, tak my máme obojí,“ svěřil se Peroutka, kterému po vyslovení slova adopce vyskočila myšlenka na adopci dítěte. Na následný dotaz tak odpověděl.

„Nechci se o tom bavit takhle veřejně, protože je to samozřejmě těžší téma i pro nás. Určitě plánujeme rodinu, je to podle mě důležitá věc v životě a chci si ji zkusit. Každopádně teď nebudu tyhle kroky komunikovat, je předčasné se o tom bavit,“ řekl.

Milan Peroutka má za sebou nabitou sezónu koncertů a jeho pracovní diář dál praská ve švech. Práce je společné téma i s jeho partnerem Dominikem, který pracuje pro televizi Nova. Není se tak čemu divit, že Milanovi také pomáhá. „Byla to skvělá sezóna, děláme to společně i s Domčou, hodně mi pomáhá. Což občas potřebuji takhle organizovat a jeho to baví. Klape nám to, takže značka ideál. Jsem fakt spokojený,“ dodal oblíbený zpěvák a herec. ■