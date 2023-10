O rakovině jsem věděl: Dojemná slova Milana Peroutky o vážné nemoci blízké kamarádky Anny Slováčkové

Milan Peroutka promluvil o své blízké kamarádce Aničce Slováčkové, která podruhé bojuje s rakovinou Super.cz

O těžké diagnóze věděl i jeden z jejích nejbližších a letitých přátel Milan Peroutka (33), který si s Annou na pódiu také zazpíval.

„Věděl jsem to, Anička se rozhodla, myslím, správně, že to chtěla říct až po té události (koncertu - pozn.), aby to tam nebylo soustředěné jen na to, a aby si to užila jako zpěvačka a holka, která dřela na tom, aby ten křest mohla mít. Byla s tím fuška, je to fakt práce celý ten koncert udělat. Přišli jsme ji i s celou rodinou podpořit,“ řekl Milan Peroutka Super.cz.

„Já jsem přesvědčený, že každé vlídné slovo Aničce určitě pomůže, protože pokud někdo třeba říkal, i když to měla poprvé, že by měla zvolnit, tak já si myslím, že jí ta práce dává sílu a samozřejmě každé hezké slovo vždy potěší. Věřte, že v těch diskuzích je těch špatných slov až moc. Člověk si fakt váží jakéhokoliv hezkého srdečného projevu. Samozřejmě nakonec je to ona a její tělo, kdo na to zůstane a musí se s tím poprat nejvíc. Takže doufám, že se s tím popere, a my všichni ji podpoříme, jsme tady pro ni,“ dodal zpěvák a herec. ■