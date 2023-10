Konec vztahu Burešové a Přemka Forejta? Eva řekla, jak se věci skutečně mají

Eva Burešová a Přemek Forejt nepřehlédli spekulace o rozchodu. Michaela Feuereislová

„Tak jsme se dneska s tím mým Přemečkem šli projít po nákupech a viděli jsme obrovskou titulku nějaké neplechy, kde psali, že je rozchod na spadnutí. Tak hlásíme, že jsme stále tady, stále spolu a stále zamilovaní jak jen lidi, kterým se blíží třetí výročí, můžou být,“ napsala Eva Burešová na sociální sítě.

„No, co vám budu povídat, ještě že ten náš citlivý Náťa ještě neumí číst, asi by ho to mohlo mrzet,“ dodala oblíbená herečka a zpěvačka, která nám před časem přiznala, že prožívá nejkrásnější vztah v životě.

„Láska, kterou mám k Přemkovi, obdiv ke vztahu, který máme, to je to, co se tam prohloubilo. Je to nejkrásnější vztah, který jsem zažila. Poprvé zažívám, že někoho zajímá, jak se cítím, že mě má opravdu rád. Všechno se prohloubilo. Jsem strašně zamilovaná,“ svěřila se Super.cz. ■